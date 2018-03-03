Samsun'da Uyuşturucudan 1 Kişi Serbest, 1 Kişiye Adli Kontrol

SAMSUN (İHA) – Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i savcı tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, üzerinde ve ikametlerinde satışa hazır uyuşturucu maddeleriyle yakalanan ve mahkemece serbest bırakılan Tolga Ö., ekipler tarafından yeniden gözaltına alındı. Narkomobil Whatsapp ihbar hattına, şüpheliyle ilgili gelen görüntülü ihbarı değerlendiren ekipler, Tolga Ö. isimli şüphelinin esrar paketleyerek hassas terazide tarttığını tespit etti. Görüntüyü izleyen polis, Tolga Ö. ile yanında bulunduğu belirtilen Rüstem C.S. ve Hasan S.'yi de gözaltına aldı.

İfadesi alınan Hasan S. serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolga Ö. ve Rüstem C.S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Rüstem C.S. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Tolga Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN