Samsun'da uyuşturucu ve silah ele geçti: 1 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından gözaltına alınan bir kişi ile birlikte satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine M.B.'yi takibe aldı. Gözaltına alınan M.B. ile birlikte 41,40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramada, 997,55 gram metamfetamin maddesi, 11 kapsül sentetik ecza, 0,48 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 11 adet tüfek kartuşu ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet