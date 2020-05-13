Samsun'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabancadan 23 kişi hakkında işlem yapıldı
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Samsun'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabancadan 23 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilerek 23 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Samsun'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabancadan 23 kişi hakkında işlem yapıldı
13.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:00

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilerek 23 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde il merkezinde yapılan çalışmalarda; toplam 20 şahıstan, 93,92 gram sentetik kannabinoid maddesi, 945 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap, 15,72 gram metamfetamin maddesi, 73 kök kenevir bitkisi, 1,19 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı elde edilmiş olup, 14 şahıs hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan, 6 şahıs hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılmıştır. Atakum ve İlkadım ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 59 adet 7,65 milimetre çapında mermi ile 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 4 adet 9 milimetre çapında mermi elde edilmiş olup, 3 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmıştır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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