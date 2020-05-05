Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama
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Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama
05.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:44

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye uyuşturucu sattığı iddia edilen C.S.(32), Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. C.S. ile birlikte bir miktar bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan C.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren C.S., tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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