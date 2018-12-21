Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen R.A. ve S.K.'yi içinde bulundukları otomobilde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 2 paket halinde 48,96 gram bonzai ve 98,3 gram uyuşturucu maddenin gramajını artırmak için bitki kırıntısı ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan R.A. ve S.K., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.K. serbest bırakılırken, savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen R.A. ise tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA