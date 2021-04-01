Samsun'da uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis
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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan K.Ç.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada K.Ç. mahkemece 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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