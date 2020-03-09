Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
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Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

09.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:30
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.


Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gece yarısı bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan M.B. ikinci katın balkonundan atlayarak kaçmak istedi. Vücudunda kırıklar meydana gelerek yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Narkotik polisi evde yaptığı aramada 3 bin 524 adet ecstasy uyuşturucu hap, 80 adet kırık ecstasy ve 7 adet sentetik ecza uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirdi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Yaralı M.B.'nin hastanede tedavisi devam ederken, polisteki sorgulanması tamamlanan 7 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren E.Ç. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.B.Ç., B.B. ve Ü.O. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. S.R., H.Y.D. ve Y.G. adlı zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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