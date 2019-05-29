Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda daha önce ele geçen 6 bin 494 adet sentetik uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Ocak tarihinde İlkadım Kadifekale Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada 6 bin 494 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirmiş, olayla ilgili Y.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, Samsun ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler Tekirdağ'da F.A.'yı., Samsun'da da F.S., O.D. ve G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 zanlı polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. G.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.A., F.S. ve G.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA