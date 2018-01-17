Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine 3 Tutuklama

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi alınan E.K. ve ağabeyi E.K. takibe alındı. Söz konusu kardeşlerin yanlarına otomobil ile gelen A.K. ve Ş.T.'nin uyuşturucu satın aldıkları tespit edildi ve şahısların içinde bulunduğu araçta arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada 299 adet extacy hap ile esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. ve Ş.T. gözaltına alındı. Devam eden takip çalışmalarında bir aracın daha gelerek şüphelilerden uyuşturucu aldığı tespit edilerek narkotik polisi duruma müdahale etti. Söz konusu otomobilde bulunan 3 kişiden de 5 adet extacy ele geçirildi.

Operasyonun devamında E.K. ve E.K. kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. Kardeşlerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada sattıkları haplar ile aynı görünümde 2 adet extacy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiğinden şüphelenilen bin 175 TL paraya el konuldu.

Olayda toplam 307 adet extacy hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.T. serbest bırakılırken, E.K. ve kardeşi E.K. ile A.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN