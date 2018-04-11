Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine 2 Tutuklama

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelendikleri Bahri Y.'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi Temel P. adındaki diğer kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Temel B.'ye gazete kağıdı içerisinde uyuşturucu madde veren Bahri Y.'yi suçüstü yakalayan ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheli Bahri Y.'nin üzerinde yapılan aramada, 11.02 gram, Temel B.'nin ise 0,62 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN