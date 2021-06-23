Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine Z.S. isimli şahısla fiziki temas kuran 2 kullanıcıdan 6 adet ekstasy hap ele geçirilerek uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptı. Soruşturmanın devamında Z.S. simli şahsa ait adreste yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 10 paket halinde toplam 851 adet ekstasy hap ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda ağzı kilitli poşet ele geçirildi. Olayla ilgili Z.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı