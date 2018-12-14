Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında karı-kocanın da bulunduğu toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında V.K. ile eşi H.K., U.T., U.K., İ.S., S.E. S.Ç. ve M.O. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda paketler halinde satışa hazır 2,92 gram bonzai, 15 kapsül hap, 12 adet içerisi boşaltılmış hap tableti, 34,95 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 1,35 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçerken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL ve 100 dolara el konuldu. M.O. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Narkotik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 8 kişi ise bu sabah "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.