Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 8 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Atakum ilçesi olmak üzere il merkezinde sokak satıcılarına yönelik bir süredir sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 gün önce yapılan operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda paketler halinde satışa hazır bir miktar bonzai, 9 adet ecstasy, 6 adet 'lyrika' hap, 22,67 gram eroin, yaklaşık 140 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 1'i kadın 8 kişi ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün saat 07.30'da Samsun Adliyesine çıkarıldı. - SAMSUN