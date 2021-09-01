Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs adliyede
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs adliyede

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 43,60 gram metamfetamin maddesi, 168 kapsül sentetik ecza, 14,77 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4,74 gram esrar maddesi, 2 adet ekstasy hap, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 4 adet bong çubuğu, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 3 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

M.B. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisteki sorguları tamamlanan S.G., O.B., A.G. ve S.B. ile E.S. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs adliyede
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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