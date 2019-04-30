Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 5 Kişi Tutuklandı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 5 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucu uyuşturucu sattıkları tespit edilen şahıslara yönelik dün Atakum ve İlkadım ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında daha önceden takibe alınan 6 kişi gözaltına alındı. Söz konusu operasyon kapsamında çok sayıda paketler ve satışa hazır fişekler halinde 190, 28 gram bonzai, 4 adet ekstasy hap, 4 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, uyuşturucu madde satışında elde edildiği değerlendirilen 385 TL para, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 6 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Hastalanan bir kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, 5 kişi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kadir Ö., Süleyman K., Erol Ç., Şahin B. ve Mustafa D. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA