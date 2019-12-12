Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

12.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:22
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yapan T.K., U.K. ve S.A. isimli şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Narkotik ekipleri, şüpheli şahıslarla teması görülen 7 şahıstan paketler halinde 30 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.K., U.K. ve S.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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