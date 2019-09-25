Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama

25.09.2019 17:36

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.U. ile M.A.T. isimli şahısları, satışa hazır vaziyette 5 paket halinde 6,18 gram esrar maddesiyle yakaladı. Olayın devamında yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslar ile müşterek hareket ettiği tespit edilen M.A.T. isimli şahsın Cedit Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 20 paket halinde 43,87 gram esrar maddesiyle 1 adet hassas terazi ile yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı 18'den küçük olan H.U., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Polisteki işlemleri tamamlanan H.U. ile M.A.T ve M.A.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.A.T. serbest bırakılırken, 17 yaşındaki H.U. ile M.A.T. tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA