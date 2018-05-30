Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişiye 12,5'ar Yıl Hapis

Samun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanan ve haklarında dava açılan Emrah G. ve Seyit A.C.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Emrah G. ve Seyit A.C., toplanan deliller doğrultusunda "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN