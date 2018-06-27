Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişiye 10'ar Yıl Hapis

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişiye 10'ar Yıl Hapis

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan 2 kişi yargılandıkları mahkemece 10 yıl 5’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişiye 10'ar Yıl Hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan 2 kişi yargılandıkları mahkemece 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Hasan A. (26) ve Tutku A.'nın (23) yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan Hasan A. ve Tutku A., "uyuşturucu ticareti" suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - SAMSUN

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