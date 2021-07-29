Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi, polisin şüphe üzerine takibi sonucu gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi, polisin şüphe üzerine takibi sonucu gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri şüphe üzerine yaptıkları aramada M.M. ve B.K. isimli şahıslardan 267,9 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 4 adet plastik şişe içerisinde 560 ml aseton, 0,08 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.M. ve B.K.'nin evlerinde yapılan aramada da 7 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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