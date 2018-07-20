Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde 2 kullanıcı şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen E.Ş. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 3 paket halinde toplam 62,28 gram bonzai, 1 adet bonzaili sigara ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyaller ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğünde sorgulanan M.D. ve E.Ş.,"uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN