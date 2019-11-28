Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

28.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:23

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik dün sabah 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 202 kapsül sentetik ecza, 6,63 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan B.Ç., K.G., B.S., A.Y., A.T. ve Y.C. "uyuşturucu ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.S. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Ç. ve A.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, K.G., Y.C. ve A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA