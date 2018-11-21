Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şahıstan 0,76 gram skank maddesi, 4 kapsül uyuşturucu özelliği olan sentetik ecza elde etti. Bu şahısların malzemeleri aldığı tespit edilen Yavuz K.'nin evinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tüfek kartuşu ve 50 adet 9 mm çapında mermi elde edildi. Yavuz K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Yavuz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce meydana gelen uyuşturucu madde ticareti yapmak olayının şüpheli firarisi olan Mehmet K.'yi de İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde uyuşturucu özelliği bulunan toplam 213 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira para ile birlikte yakaladı. Olayın devamında Mehmet K. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen Ahmet A. da yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ahmet A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN