Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçerken olayla ilgili 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinin Kale Mahallesi Yabancılar Çarşısı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobilde yaptıkları aramada 4 paket halinde 97.99 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan Rüstem A. ve Murat U. gözaltına alındı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramada 2 paket içinde 1.39 gram esrar ve 2 adet içilmiş esrarlı sigara elde edildi. Narkotik polisi ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira paraya da el koydu. Polisteki sorgusu tamamlanan Rüstem A. ve Murat U. 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN