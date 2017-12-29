Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İ.K.'nin evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratını aldı. Yapılan takipte İ.K.'den uyuşturucu satın aldığı tespit edilen bir kişiden 1 paket bonzai ele geçti. Gözaltına alınan İ.K.'den ise bir adet ecstasy hap ve 1 paket bonzai ele geçirildi. İ.K.'nin evinde yapılan aramada 2 paket bonzai, 1 adet 9 mm tabanca ve 2 adet mermi ele geçirildi. Evde bulunan ve olayla bağlantısı tespit edilen T.K. de gözaltına alındı.



Narkotik Bürosunda sorguları tamamlanan İ.K. ve T.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.K. ve T.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN