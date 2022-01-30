Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.A.'yı gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Haber

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