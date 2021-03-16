Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı adliyede
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Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı adliyede

16.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:08
Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı adliyede

Samsun'da polisin takibi sonucu 15 paket halinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir şahıs uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun'da polisin takibi sonucu 15 paket halinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir şahıs uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde H.A.'yı yaptıkları takip sonucu satışa hazır vaziyette 15 paket halinde 8,11 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ile yakaladı.

Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı adliyede
Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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