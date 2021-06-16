Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde devriye faaliyeti yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelendikleri A.Ç. isimli kadın ile Ö.K'nin bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlılar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek