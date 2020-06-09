Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
09.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:54

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.L'nin Yenidoğan Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir kişiye uyuşturucu satışı yaptığını gören ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde arama yapan ekipler, 77 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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