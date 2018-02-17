Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi 3 Kişi Adliyede
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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi 3 Kişi Adliyede

SAMSUN'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi 3 Kişi Adliyede

SAMSUN'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Canik ve İlkadım ilçelerinde 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Ekipler Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Hazar D. ve Sezayi Ç.,'yi bulundukları adreste bonzai paketlerken suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise paketlenmiş olarak toplam 12 paket bonzai ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca ekipler İlkadım ilçesi Bahçelievler mahallesi'ndeki farklı bir adrese de baskın düzenledi. Baskında Kenan Ö. isimli şüpheliden de 41 adet uyuşturucu niteliği olan hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. 

- Samsun

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