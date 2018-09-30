Samsun'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakılırken, şahıslara uyuşturucu satan şahıs da yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sırasında 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çevrelerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda üç paket içinde 0.08, 8.48 ve 0.28 gram bonzai ve 56 kapsül uyuşturucu özelliği olan hap ele geçirildi. 5 kişi ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, söz konusu şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan S.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN