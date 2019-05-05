Samsun'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Samsun'da 3 kişiye bonazi adli uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen B.D.'yi takibe aldı. B.D.'nin irtibatlı olduğu 3 kişiye bonazi sattığını tespit eden Narkotik polisi 3 kullanıcıdan 0,32 gram bonazi ele geçirdi. Soruşturmanın devamında yakalanan B.D. isimli şahıstan 4,74 gram bonzai ve 30 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan B.D., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA