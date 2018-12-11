Samsun'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 8 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 8 Gözaltı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 8 Gözaltı

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucu kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında V.G. ile eşi H.K., U.T., U.K., İ.S., S.Y., S.E. ve S.Ç. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda paketler halinde satışa hazır 2,92 gram bonzai, 15 kapsül hap, 12 adet içerisi boşaltılmış hap tableti, 34,95 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 1,35 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçerken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL ve 100 dolara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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