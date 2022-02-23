Samsun'da uyuşturucu paketinden parmak izin ele geçen şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu poşetinde parmak izi ele geçen bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçen metamfetamin poşetinden daha sonra yapılan incelemede parmak izi ele geçen R.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen R.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. "Uyuşturucu ticareti" suçundan nöbetçi mahkemeye ifade veren R.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.