Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen B.D'nin ikametinde yapılan aramada 14 paket halinde 313,27 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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