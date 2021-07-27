Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik istihbarat üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde uyuşturucuyla yakalanan kadın şüpheli S.S'nin evinde yaptığı aramada, 38,02 gram sentetik uyuşturucu, 3,77 gram metamfetamin ve 7 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş