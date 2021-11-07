Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen K.B'nin ikametine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 637 kapsül sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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