Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

20.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:55
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Emirefendi Mahallesi'nde İ.S'nin üstünde ve aracında yaptığı aramada 50,21 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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