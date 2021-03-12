Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

12.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:52
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.Ö, K.C.Ö, İ.A, C.G, F.M. ve H.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.T. ve F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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