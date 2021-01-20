Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

20.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:58
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen Yusuf S, Özlem S. ve Vildan S'nin ikametlerinde arama yapan ekipler, 12 kilo 350 gram esrar geçirdi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen Hüseyin Aykut Ö'nün ikametinde yapılan aramada ise 11,58 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyette götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf S. ve Hüseyin Aykut Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Özlem S. ile Vildan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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