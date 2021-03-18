Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen E.T. ve A.K'yi yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 4 paket halinde 0,54 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun