Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı
11.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:13
Son dakika haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacinabi Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 167 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili N.A. ve Hüseyin A. (38) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin A. tutuklandı, N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol