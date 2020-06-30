Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
30.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:02

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki evlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

İki evde yapılan aramada 896 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan kadın şüpheliler S.G. ve S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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