Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenevler Mahallesi'ndeki bir evden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen A.M. ile ilgili çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.M'yi Hançerli Mahallesi'nde araç içinde yakaladı. Zanlının üst aramasında 88,82 gram metamfetamin bulundu.

Zanlının ikametinde arama yapan ekipler, 216,87 gram metamfetamin, 3,41 gram esrar, uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 660 lira, tabanca ve 4 dolu fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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