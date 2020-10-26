Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

26.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:26
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaçam İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapılmasını engellemeye yönelik çalışmasında, Zeytin Mahallesi'nde bir adreste yapılan aramada, 5 kilo 296 gram esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 309 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği Alaçam Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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