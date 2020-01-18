Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

18.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:02
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

'un ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Y.Ş'yi takibe aldı. Y.Ş'nin ikametinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada, uyuşturucu içerikli haplar ile 40 gram kubar esrar ve bir miktar para bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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