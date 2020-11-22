Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

22.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:42
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki şüpheli şahısların üst aramasında 2,39 gram sentetik uyuşturucu, esrar, bir kapsül sentetik ecza ve 7,65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucuları Irak uyruklu A.M.N.A.R'dan temin ettiklerini söylemeleri üzerine zanlının Denizevleri Mahallesi'nde kaldığı otel odasında yapılan aramada 0,77 gr sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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