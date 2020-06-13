Samsun'da uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Ataköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama yaptı.

Aramada arazide ekili 101 kök kenevir bitkisi bulundu. Olayla ilgili A.G. (49) ile eşi F.G. (54) gözaltına alındı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA