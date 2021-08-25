Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince İlkadım ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen Caner A'nın ikametinde yaptıkları aramada, 2 bin 254 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri de İlkadım ilçesinde yaptıkları uygulamada, Bilal Y'nin üzerinde 560 sentetik ecza hapı buldu. Zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün