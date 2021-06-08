Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, E.Ş'nin kullandığı otomobili Gazi Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 5 tabanca mermisi, 5 uyuşturucu hap ile 6 paket 7,36 gram metamfetamin ele geçirdi.
Ekipler, E.Ş. ile araçta bulunan Ö.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden E.Ş. hakkında 4 ayrı suçtan 9 yıl 4 ay hapis cezası ile hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek